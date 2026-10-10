Pelo menos 21 detidos em distúrbios após protesto em Bruxelas

elo menos 21 pessoas, incluindo 13 menores, foram detidas ontem durante distúrbios no centro de Bruxelas, após uma manifestação contra cortes e medidas de contenção orçamental do Governo belga.

"A manifestação decorreu com calma. Mas, antes e depois, ocorreram incidentes importantes provocados por grupos de desordeiros, em particular na zona da estação de Bruxelas Central e no centro da cidade", anunciou a polícia.

As autoridades estimaram entre 30 mil e 50 mil o número de participantes na manifestação, que começou na estação central da capital belga.

Os manifestantes percorreram algumas das principais ruas de Bruxelas até à estação Midi/Sul, sem incidentes significativos durante o desfile.

Os sindicatos convocaram o protesto contra os cortes decididos nos últimos meses e outras medidas de contenção previstas pelo Governo federal.

Antes e depois da manifestação, foram lançadas garrafas de vidro, pedras da calçada, tijolos e engenhos pirotécnicos contra as forças policiais, segundo as autoridades.

Várias bicicletas, trotinetes e contentores foram incendiados e uma viatura policial e mobiliário urbano ficaram danificados.

A polícia respondeu com canhões de água e gás lacrimogéneo.

Até ao início da tarde tinham sido detidas 21 pessoas, pelo menos 13 das quais menores de idade.

As autoridades apreenderam ainda 'cocktails Molotov', gasolina, uma faca, um martelo e material pirotécnico.

Um forte dispositivo policial, incluindo unidades de intervenção, permanecia no centro da cidade ao início da tarde, apesar de a manifestação já ter terminado.

A polícia distinguiu os responsáveis pelos distúrbios dos participantes na manifestação, sublinhando que a marcha propriamente dita decorreu sem incidentes significativos.