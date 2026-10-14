Lar vai ganhar mais 20 camas

A ampliação do Lar do Porto Moniz poderá acrescentar 20 camas à capacidade actual, elevando-a para 60. Miguel Albuquerque revelou que está prevista a aquisição de um terreno contíguo para construir um novo edifício ligado à estrutura existente.

“Este lar tem todas as capacidades e tem o espaço disponível nas cozinhas, nas lavandarias e em toda esta estrutura para estar ao serviço de mais camas”, afirmou o presidente do Governo Regional, durante a visita aos melhoramentos realizados na instituição, num investimento de 1,2 milhões de euros.

Albuquerque defendeu que a ampliação permitirá aproveitar os serviços e os meios já existentes. “É um desperdício funcional ter uma cozinha industrial, uma lavandaria, os serviços técnicos e o corpo técnico e não aumentar o número de camas”, disse.

O objectivo, acrescentou, é criar mais lugares para acolher idosos “com todas as condições”.