Albuquerque prevê concluir 410 novas camas até Novembro

Miguel Albuquerque prevê que estejam concluídas até Novembro 410 novas camas de internamento, no âmbito do reforço da oferta de respostas sociais na Região. O presidente do Governo Regional falava à margem da inauguração do Lar dos Afectos, da Casa do Povo de Santo António.

O governante afirmou que o projecto contempla 111 lugares e 410 novas camas, sublinhando que o objectivo é garantir uma oferta adequada às necessidades de internamento, complementada pelas respostas apoiadas pela Segurança Social.

Questionado sobre a ausência de protocolo entre algumas instituições e a Segurança Social, devido aos valores considerados insuficientes, Albuquerque considerou tratar-se de uma questão subjectiva. Explicou que algumas entidades optam por estabelecer acordos, enquanto outras preferem recorrer ao mercado, salientando que a capacidade financeira das famílias também influencia essa decisão.

Quanto aos valores pagos às instituições, garantiu que são revistos quase todos os anos, tendo em conta a inflação e as actualizações. Segundo o presidente do Governo Regional, têm sido actualizados os apoios às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), aos internamentos e às casas de saúde mental.

Sobre o Orçamento do Estado e a possibilidade de um reforço de verbas para a Madeira nesta área, Albuquerque admitiu que o orçamento da Segurança Social deverá aumentar, embora tenha ressalvado não dispor ainda de uma estimativa.

O governante recordou que o orçamento da Segurança Social é nacional e contempla os descontos efectuados pelos madeirenses e porto-santenses.

Na mesma ocasião, Albuquerque destacou o apoio de 300 mil euros anunciado pelo Ministério da Cultura para a aquisição da Casa de Lourdes de Castro. O montante deverá ser aplicado no projecto funcional e de museologia do imóvel, estando prevista a assinatura do protocolo até Dezembro.

Questionado sobre se a comparticipação estatal, correspondente a 10% do valor, era justa, o presidente do Governo Regional considerou que o Estado deveria adquirir o imóvel, mas lembrou que se trata de património regional. Ainda assim, elogiou o apoio anunciado pela ministra Margarida Balseiro Lopes, considerando-o uma boa atitude perante um projecto de interesse nacional.