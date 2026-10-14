PS acusa Governo de deixar novo hospital da Madeira sem garantias no Orçamento

Paulo Cafôfo, deputado do PS na Assembleia Legislativa da Madeira, criticou esta manha a proposta de Orçamento do Estado para 2027, alertando para a ausência de garantias relativas à atualização das verbas destinadas à construção do novo hospital da Madeira.

Na sua intervenção na reunião plenária n.ª7, o socialista comparou a proposta para 2027 com o Orçamento do Estado para 2026, afirmando que este último incluía disposições relacionadas com a actualização dos valores previstos para a obra, tendo em conta fatores como a inflação. “Se olharmos para o Orçamento do Estado de 2027, desapareceu completamente a actualização de valores”, afirmou Paulo Cafôfo, questionando que garantias existem de que o Governo da República vai cumprir os compromissos assumidos para financiar o novo hospital.

O deputado defendeu também que o PSD deve ser mais firme na defesa dos interesses da Região junto do Governo da República. Em resposta a Bruno Macedo, que tinha criticado os anteriores governos socialistas, Cafôfo sublinhou que "não estamos aqui para branquear absolutamente nada”, sustentando que a actuação dos actuais governantes também deve ser escrutinada.

Paulo Cafôfo apontou ainda outras reivindicações da Madeira que, na sua perspectiva, continuam sem resposta na proposta orçamental, considerando que o debate não deve centrar-se apenas nas responsabilidades dos anteriores executivos, mas também nos compromissos do actual Governo da República.