“Onde está a garantia para o novo hospital?”

Miguel Castro, deputado não inscrito, criticou a falta de garantias para a Região na proposta de Orçamento do Estado para 2027, questionando o financiamento do novo hospital e a inclusão da Madeira nos programas nacionais de apoio.

“ Onde é que está a garantia com o financiamento do novo hospital?”, perguntou, insistindo também na necessidade de assegurar que a Madeira seja abrangida pelos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O deputado defendeu que a Região deve beneficiar de uma distribuição mais justa das verbas nacionais, tendo em conta a sua condição ultraperiférica. Na intervenção, questionou ainda quando serão aplicados os valores de 79 e 59 euros associados ao subsídio de mobilidade, uma das matérias que considera carecer de resposta.

Miguel Castro apelou aos deputados eleitos pela Madeira, incluindo os do PSD que apoiam o Governo da República, para que apresentem propostas concretas destinadas a reforçar as verbas para a Região durante a discussão orçamental.