CH muito crítico do JPP e da IL pelas propostas sobre o ferry

Hugo Nunes (CH) começou por falar em “cobardia política”, referindo-se explicitamente ao JPP e à IL, pelas propostas que apresentaram sobre a ligação ferry entre a Madeira e o continente.

Ao JPP acusa de não apresentar as propostas no parlamento nacional, onde tem um deputado. Algo que, garantiu, contrasta com o CH, que garante apresentar e fazer coias concretas no parlamento nacional.

A IL, disse, sofre de “cinismo constitucional”.

Hugo Nunes foi apresentando um conjunto de exemplos do que considera incoerências de Gonçalo Maia Camelo.

Sobre o PSD disse que a promessa de criação de uma linha ferry, é "isso mesmo, uma promessa". Acusou o PSD de amiguismo e de estra feito com "o maior operador nacional de contentores".