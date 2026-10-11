Cardeal Américo Aguiar expressa solidariedade com Papa

O cardeal Américo Aguiar expressou hoje solidariedade para com o Papa Leão XIV, que anunciou que vai ser submetido a uma cirurgia para remover um nódulo no pulmão "nos próximos dias", e enalteceu a sua transparência e simplicidade.

Papa vai ser operado para retirar nódulo no pulmão Leão XIV anunciou que a cirurgia está marcada para os próximos dias

Numa mensagem publicada na página da Diocese de Setúbal, o cardeal português deixou ao Papa "uma palavra muito sentida de amizade, de carinho, de solidariedade e, sobretudo, de profunda comunhão e oração".

O também bispo de Setúbal destacou o facto de o anúncio desta intervenção médica ter sido feito pelo próprio Papa, com "uma transparência extraordinária, com simplicidade, com verdade e com uma humanidade".

"Estamos consigo na oração, na amizade, na solidariedade e nesta comunhão que faz de nós uma verdadeira família", escreveu o cardeal.

O Papa Leão XIV anunciou hoje que iria ser operado ao pulmão, após a oração do Angelus.

"Recentemente, durante alguns exames de controlo, os médicos detetaram-me um nódulo circunscrito no pulmão. Foi detetado numa fase muito inicial e bem localizado", disse aos fiéis.

"Os médicos consideram oportuno intervir e, por isso, seguindo os seus conselhos, decidi submeter-me a uma cirurgia para o remover", disse o Papa norte-americano, de 71 anos, citado pelas agências AFP e EFE.

Leão acrescentou que a intervenção está "já marcada para os próximos dias", embora sem especificar a data.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse posteriormente que o líder da Igreja Católica deverá ser operado nos primeiros dias da semana que começa na segunda-feira, 12 de outubro.

"Em resposta às perguntas dos jornalistas, posso precisar que a intervenção está prevista para os primeiros dias da próxima semana", referiu Bruni.

"O tempo previsto de internamento pós-operatório é de aproximadamente uma semana", acrescentou, numa breve comunicação.

Não foi prestado qualquer esclarecimento quanto à possibilidade de a operação poder alterar a agenda internacional do Papa, que deverá deslocar-se de 06 a 17 de novembro ao Uruguai, à Argentina e ao Peru.

Trata-se do primeiro alerta de saúde para Leão XIV após 16 meses de um ritmo intenso.