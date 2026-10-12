Associação de Promoção da Madeira convoca JPP para entrega de documentos sobre despesas promocionais

A Associação de Promoção da Madeira (AP-M) contactou, na tarde desta segunda-feira, o presidente do grupo parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, para agendar a entrega da documentação relativa às acções de promoção turística desenvolvidas no mercado norte-americano em 2025 e 2026, incluindo os elementos referentes ao evento Toast to America.

A comunicação surge depois de o Tribunal Central Administrativo Sul ter determinado que o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, facultasse ao JPP a documentação relativa às despesas da edição de 2025 daquela iniciativa promocional, conforme noticiado esta manhã pelo DIÁRIO.

Tribunal obriga Governo Regional a divulgar despesas do ‘Toast to America’ O Tribunal Central Administrativo Sul determinou que o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, terá de facultar ao Juntos Pelo Povo (JPP) a documentação relativa às despesas da edição de 2025 do ‘Toast to America’, evento promocional organizado pela Associação de Promoção da Madeira nos Estados Unidos.

Na comunicação enviada ao grupo parlamentar, a Associação manifesta disponibilidade para entregar os documentos solicitados através da Assembleia Legislativa da Madeira, propondo que a entrega se realize na quarta-feira, 14 de Outubro, pelas 9 horas, na sede da associação.

Caso essa data e horário não sejam convenientes, a entidade sugere como alternativa o dia 20 de Outubro, pelas 17 horas, solicitando ao JPP que indique a opção mais adequada.

A Associação afirma, assim, estar disponível para facultar os elementos solicitados, assegurando o seguimento do pedido no âmbito institucional.