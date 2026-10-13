Homem sofre paragem cardiorrespiratória na Igreja do Campanário

Um homem sofreu uma paragem cardiorrespiratória na Igreja do Campanário, tendo sido assistido pelos meios de socorro mobilizados para o local.

A ocorrência, ao princípio da noite, levou ao envio de uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), que, já depois das 21h00, ainda se encontravam no local a prestar assistência à vítima.

Segundo as informações recolhidas, o homem estaria alegadamente a participar numa reunião da confraria. Não são, para já, conhecidos mais pormenores sobre o seu estado clínico.

As duas ambulâncias dos Bombeiros da Ribeira Brava encontravam-se afectas a outros serviços.