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Homem sofre paragem cardiorrespiratória na Igreja do Campanário

Bombeiros de Câmara de Lobos e EMIR foram mobilizados para socorrer a vítima, que alegadamente participava numa reunião da confraria.

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Um homem sofreu uma paragem cardiorrespiratória na Igreja do Campanário, tendo sido assistido pelos meios de socorro mobilizados para o local.

A ocorrência, ao princípio da noite, levou ao envio de uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), que, já depois das 21h00, ainda se encontravam no local a prestar assistência à vítima.

Segundo as informações recolhidas, o homem estaria alegadamente a participar numa reunião da confraria. Não são, para já, conhecidos mais pormenores sobre o seu estado clínico.

As duas ambulâncias dos Bombeiros da Ribeira Brava encontravam-se afectas a outros serviços.

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