Fogo em terreno baldio no Campanário acciona meios

Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram mobilizados, esta tarde, para uma queimada num terreno baldio, no Campanário, na Ribeira Brava.

Para a ocorrência foram accionados dois elementos da corporação, que se deslocaram ao local para verificar a situação.

À chegada dos bombeiros, a queimada encontrava-se já extinta, não tendo sido necessária qualquer intervenção de combate às chamas.