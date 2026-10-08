Fogo em terreno baldio no Campanário acciona meios
Queimada já estava extinta à chegada dos bombeiros
Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram mobilizados, esta tarde, para uma queimada num terreno baldio, no Campanário, na Ribeira Brava.
Para a ocorrência foram accionados dois elementos da corporação, que se deslocaram ao local para verificar a situação.
À chegada dos bombeiros, a queimada encontrava-se já extinta, não tendo sido necessária qualquer intervenção de combate às chamas.
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