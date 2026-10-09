Incêndio em mato no Campanário mobiliza meios

Um incêndio em mato, num terreno baldio, deflagrou esta tarde no Caminho da Vigia, no Campanário.

Para o local foram accionados os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que mobilizaram duas viaturas e sete elementos para combater as chamas.

O fogo encontra-se já em fase de rescaldo, após a intervenção dos meios de combate.