 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Homem sofre queda de cerca de 4 metros em Santa Rita

None

Um homem de 63 anos sofreu, ao início desta tarde, uma queda de cerca de 4 metros de altura no Beco João Francisco Pereira, no Funchal. 

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados pelas 13h05 e mobilizaram uma ambulância para o local para prestar socorro à vítima. 

Com queixas numa perna, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo