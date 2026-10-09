Homem sofre queda de cerca de 4 metros em Santa Rita
Um homem de 63 anos sofreu, ao início desta tarde, uma queda de cerca de 4 metros de altura no Beco João Francisco Pereira, no Funchal.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados pelas 13h05 e mobilizaram uma ambulância para o local para prestar socorro à vítima.
Com queixas numa perna, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo