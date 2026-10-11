Turista alemã sofre queda na Levada do Caldeirão Verde

Uma turista alemã, de 63 anos, sofreu uma queda esta tarde na Levada do Caldeirão Verde, no concelho de Santana.

Para prestar socorro à mulher foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Santana, que enviaram oito elementos, apoiados por três viaturas, para o local.

Na sequência da queda, a turista apresenta suspeita de entorse num dos membros inferiores, tendo necessitado de assistência dos meios de emergência.