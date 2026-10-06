Companhia Dançando Com a Diferença ruma a Paris com 'Este Mundo'

O espectáculo 'Este Mundo', de Bouchra Ouizguen, será levado a Paris, pela companhia Dançando com a Diferença, ao palco do Chaillot - Théâtre National de la Danse, no âmbito do Festival d'Automne | Saison Méditerranée 2026. A peça estará em cena nos dias 8 e 9 de Outubro, às 20h30, e no dia 10 de Outubro, pelas 17 horas.

'Este Mundo' integra as comemorações dos 25 anos da Dançando com a Diferença. É uma obra, nas palavras de Henrique Amoedo, que “transita entre o íntimo e o universal”.

“A vivência do contacto próximo com a natureza e o despertar sensorial profundo — nos inúmeros momentos em que o processo criativo ocorreu fora do estúdio de dança — constituíram um processo de exploração ativa e não meramente observacional”, explica o Diretor Artístico da companhia.