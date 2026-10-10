Kiev ataca terminal na Rússia após acordo Putin-Trump sobre gasóleo

A Ucrânia atacou um terminal petrolífero na região de Rostov, no sul da Rússia, após o anúncio de um acordo de fornecimento de gasóleo alcançado pelos presidentes russo e norte-americano, informaram hoje as autoridades russas.

O ataque causou um incêndio num terminal responsável pelo armazenamento e bombagem de combustível da refinaria de Novoshakhtinsk, que já tinha sido atingida por drones ucranianos em 09 de julho, precisou o canal independente russo Astra.

Durante o ataque noturno, em que foram abatidos mais de 100 drones, "ficou também danificada uma ponte ferroviária", disse o governador local, Yuri Slyusar.

"A circulação de comboios foi interrompida em ambas as direções. Está a ser apurada informação sobre possíveis vítimas. Os serviços de emergência estão a trabalhar no local", afirmou.

Posteriormente, Slyusar assinalou que seis pessoas ficaram feridas e vários edifícios e casas particulares sofreram danos.

Rostov foi uma das 16 regiões visadas pelas forças ucranianas durante a noite, juntamente com a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, e os mares Negro e de Azov, de acordo com o Ministério da Defesa russo.

"Durante a noite passada, (...) as defesas antiaéreas intercetaram e destruíram 560 drones ucranianos", disse o comando militar russo, citado pela agência espanhola EFE.

O ataque contra a instalação petrolífera russa ocorre poucas horas depois de os líderes russo e norte-americano terem chegado a um acordo sobre o fornecimento de produtos petrolíferas pela Rússia.

O acordo foi alcançado na sexta-feira, durante uma conversa telefónica entre Vladimir Putin e Donald Trump, para baixar os preços do gasóleo no mercado internacionalE.

"A Rússia fornecerá de imediato mais de 300 mil toneladas de combustível gasóleo aos mercados norte-americano e mundial", anunciou Trump na rede social de que é proprietário, após "uma conversa extremamente bem-sucedida" com Putin.

Trump referiu que a Rússia vai fornecer "500 mil toneladas durante o mês de novembro e um milhão de toneladas imediatamente a seguir".

"Além disso, em função do estado das suas refinarias de gasóleo, a Rússia entregará posteriormente --- num curto prazo --- três milhões de toneladas de combustível gasóleo", acrescentou, segundo a EFE.

O anúncio de Trump surge num momento de preocupação na Casa Branca (presidência) e no Partido Republicano relativamente às sondagens para as eleições intercalares de 03 de novembro.

Os democratas aparecem com sete pontos de vantagem sobre os republicanos, em grande parte devido ao descontentamento popular com os altos preços do gasóleo e o custo de vida.

A decisão de Putin ocorre após vários meses em que a Rússia enfrentou um grave défice de combustível, provocando extensas filas nas estações de serviço, devido a sucessivos ataques ucranianos contra as refinarias russas.

Trump tem pressionado o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para que cesse os ataques contra as refinarias russas, alegando que estão a ter um impacto direto nos preços do gasóleo.

Zelensky reagiu de imediato ao acordo entre Moscovo e Washington, classificando-o de injusto e "impróprio de um aliado".

Para Zelensky, o acordo concede à Rússia a oportunidade de exportar gasóleo em vez de reforçar as sanções motivadas pela guerra contra a Ucrânia iniciada por Moscovo em fevereiro de 2022.