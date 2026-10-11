Helicóptero resgata turista americano em São Vicente
Homem encontra-se consciente, mas queixa-se de dores na zona cervical
Um turista americano está a ser resgatado, este domingo, nas Lapas Pretas, em São Vicente, depois de ter sofrido uma queda numa zona de montanha, numa operação que mobilizou o meio aéreo do Serviço Regional de Protecção Civil.
Segundo apurou o DIÁRIO, o homem encontrava-se consciente quando a equipa helitransportada chegou junto dele, apresentando queixas na zona cervical.
A operação de resgate decorre numa área de acesso difícil, na montanha do lado direito para quem chega ao calhau de São Vicente, num local conhecido como Lapas Pretas.
Válter Ferreira, adjunto de comando do Serviço Regional de Protecção Civil, confirmou ao DIÁRIO que a vítima é de nacionalidade americana. Ainda segundo o mesmo, os Bombeiros Voluntários de São Vicente e a Polícia Florestal foram informados da ocorrência, mas, até ao momento, apenas a equipa helitransportada se encontra no local.
Para já, não foi possível apurar a idade do homem nem as circunstâncias em que ocorreu a queda.
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