Galho de grandes dimensões cai no Jardim de Santa Luzia
Queda ocorreu numa zona habitualmente frequentada por crianças
Um galho de grandes dimensões caiu esta manhã de uma das árvores do Jardim de Santa Luzia, no Funchal, numa zona habitualmente frequentada por crianças.
O galho partiu-se e ficou tombado sobre a relva. Não se encontrava ninguém no local no momento da queda, pelo que não há registo de feridos.
A ausência de condições meteorológicas adversas que pudessem justificar ou fazer suspeitar a queda reforça a possibilidade de a árvore estar afectada por alguma doença.
Um frequentador habitual do jardim, que denunciou a ocorrência, diz estar "farto de alertar" para o estado das árvores e aponta precisamente uma doença como possível causa.
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo