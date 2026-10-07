Euro cai e fica abaixo de 1,12 dólares

O euro caiu ontem e ficou abaixo da barreira dos 1,12 dólares, no mesmo dia em que o Presidente dos EUA disse que, muito em breve, a guerra contra o Irão vai terminar "a bem ou a mal".

Às 18:03 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1195 dólares, quando na terça-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1257 dólares.

O euro também baixou relativamente à libra e ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou ontem o câmbio de referência do euro em 1,1177 dólares.

Na sessão de ontem, o euro oscilou entre 1,1166 e 1,1253 dólares.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, usou hoje um evento com militares, a um mês das eleições intercalares, para voltar a reivindicar o sucesso da guerra contra o Irão, prometendo que "muito em breve" irá terminar, "a bem ou a mal".

"Estamos extremamente bem em relação à República Islâmica do Irão, muito bem. Não têm exército, está destruído", declarou Trump no início de um evento com militares no porto de Baltimore (Maryland), tendo como pano de fundo um navio de guerra.

"Eles eram os vilões, eram os assediadores do Médio Oriente e já não são assim tanto. Mas temos de terminar. É apenas uma questão de como: queremos fazer isto a bem ou a mal? E muito em breve saberão", acrescentou.

Trump está em plena campanha para as eleições intercalares de 03 de novembro, nas quais, segundo as sondagens, os republicanos poderão perder o controlo do Congresso devido à impopularidade da guerra com o Irão e ao aumento do preço da gasolina resultante do bloqueio do Estreito de Ormuz.

O Presidente republicano afirmou em várias ocasiões que a guerra terminará após as eleições intercalares, e durante a recente Assembleia Geral da ONU declarou que estava a considerar a possibilidade de "aniquilar" o Irão.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a sua ofensiva em 28 de fevereiro com o objetivo declarado de derrubar o regime dos ayatollahs e impedir a república islâmica de desenvolver armas nucleares.

Divisas....................quarta-feira.................terça-feira

Euro/dólar.................1,1195....................1,1257

Euro/libra.................0,84721..................0,84818

Euro/iene..................176,86....................178,04

Dólar/iene.................157,97....................158,17