Queda deixa turista ferida no Rabaçal

Uma turista, na casa dos 50 anos, ficou ferida esta tarde na sequência de uma queda na zona do Rabaçal.

O alerta foi dado pelas 13 horas, tendo os Bombeiros Voluntários da Calheta mobilizado três operacionais para o local, com o apoio da Polícia Florestal.

A mulher sofreu ferimentos ligeiros e, após ser assistida, foi encaminhada para o Serviço de Urgências do Centro de Saúde da Calheta.