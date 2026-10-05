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Queda deixa turista ferida no Rabaçal

Mulher, na casa dos 50 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi encaminhada para o Centro de Saúde da Calheta

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foto OD/arquivo

Uma turista, na casa dos 50 anos, ficou ferida esta tarde na sequência de uma queda na zona do Rabaçal.

O alerta foi dado pelas 13 horas, tendo os Bombeiros Voluntários da Calheta mobilizado três operacionais para o local, com o apoio da Polícia Florestal.

A mulher sofreu ferimentos ligeiros e, após ser assistida, foi encaminhada para o Serviço de Urgências do Centro de Saúde da Calheta.

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