Taxa de inflação na Madeira nos 3,8%

Taxa de variação média dos últimos doze meses do Índice de Preços no Consumidor (IPC) situou-se em 3,8%, tendo a taxa de variação homóloga acelerado para 4,6%. Estes são dados da Direcção Regional de Estatística divulgados hoje,

Em Setembro de 2026, a taxa de inflação fixou-se em 3,8%, valor superior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) ao observado no mês anterior. A inflação subjacente, que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos, situou-se em 3,3%, o que representa, também, um acréscimo de 0,1 p.p. face ao mês anterior.

Os preços dos bens aumentaram 2,6%, enquanto os dos serviços registaram um acréscimo mais expressivo, de 5,2%, informa a DREM.

As maiores variações positivas observaram-se nas classes dos “Restaurantes e serviços de alojamento” (7,6%), dos “Transportes” (6,8%) e da “Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis” (4,1%). Em sentido contrário, a classe da “Informação e comunicação” registou a variação negativa mais acentuada (-1,7%).

Em termos homólogos, ou seja, comparando setembro de 2026 com o mesmo mês de 2025, a variação dos preços foi de 4,6% na RAM (3,6% no País), o que representa um acréscimo de 0,5 p.p. face ao mês anterior.

Taxa nacional em 3,6%

A inflação ao nível nacional acelerou para 3,6% em Setembro, em termos homólogos, o que compara com uma taxa de 3,3% no mês anterior, segundo os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que confirmam a estimativa rápida.

"A aceleração do IPC (Índice de Preços no Consumidor) é explicada em grande medida pelo aumento do preço dos combustíveis", indica o INE.