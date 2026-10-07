Banco de Portugal prevê inflação de 3,1% este ano

A inflação em Portugal deverá atingir os 3,1% este ano, abrandando depois em 2027, segundo as previsões divulgadas hoje pelo Banco de Portugal (BdP).

No Boletim Económico de outubro, o banco central prevê que a inflação deverá aumentar para 3,1% em 2026 e diminuir nos anos seguintes para valores próximos da estabilidade de preços (2,4% em 2027 e 2,0% em 2028), "beneficiando da dissipação dos efeitos do choque energético e da moderação dos custos laborais".

"Esta evolução está em linha com a projetada para a área do euro e com os valores divulgados no Boletim Económico de junho", completa o BdP.

Já no que diz respeito ao mercado de trabalho, a instituição acredita que a situação "permanecerá favorável", mas antevê um "crescimento menos acentuado do emprego, num contexto de fluxos migratórios inferiores aos observados em 2021--2024".

Assim, a estimativa é de que o emprego deverá aumentar 1,7% em 2026, 0,7% em 2027 e 0,3% em 2028, enquanto a taxa de desemprego deverá situar-se em 5,6%.