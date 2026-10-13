Elsa Fernandes desafia para espírito crítico

Decorre ao longo desta manhã, na Reitoria da Universidade da Madeira, o lançamento da edição de 2026/2027 do Ponto e Vírgula, este ano a estrear um novo formato, em jornadas. O projecto de criação de conteúdos, de estudantes para estudantes, resulta num suplemento que sai há doze anos mensalmente no DIÁRIO e que envolve, além deste matutino, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, o Plaza Madeira e a Meo. Elsa Fernandes destacou na abertura do evento que a escola não deve ser apenas a sala de aula, sublinhando a importância deste formato para a criação de espírito crítico nos estudantes. A secretaria regional convidou os professores a trabalhar este aspecto junto dos estudantes.

As jornadas pretendem sobretudo criar uma maior ligação e dar mais visibilidade ao projecto que envolve as 15 escolas secundárias da Região, cada uma com dois correspondentes. As Primeiras Jornadas Ponto e Vírgula, que decorrem até ao final da manhã, foram o momento para a apresentação dos embaixadores do projecto e para a assinatura do protocolo entre as instituições. Foi o momento também para a titular da pasta da Educação, Ciência e Tecnologia, sublinhar a importância das competências que devem existir à saída do secundário e da importância do Ponto e Vírgula para o desenvolvimento dessas capacidades.

Num mundo em que as notícias, opiniões, imagens, vídeos e conteúdos digitais chegam com uma velocidade sem precedentes, Elsa Fernandes coloca a tónica na necessidade de saber interpretar, separar. “É isso que eu vos peço, que nas redes sociais, no meio digital, seja ele qual for, que procurem distinguir aquilo que é informação daquilo que é apenas opinião de alguém, sem qualquer fundamento, muitas vezes”, alertou. E reforçou a necessidade de ser crítico mesmo em relação a fontes que à partida são seguras. “A nossa cabeça serve para pensar e, exactamente, para questionar aquilo que nos parece estranho”.

Sobre a produção de conteúdos – o projecto abrange várias áreas e formatos - falou da possibilidade e da responsabilidade. “Vocês, caros alunos, podem ser produtores de informação e de conhecimento, desde que façam com responsabilidade, rigor e sentido crítico, muito sentido crítico, por favor, é isso que eu vos peço. E peço aos vossos professores, trabalhem o sentido crítico dos nossos alunos, que ele é fundamental”.

o 12.º ano do Ponto e Vírgula é mais uma oportunidade para gerar impacto, “para ser relevante, para ter notoriedade, para descobrir talentos, para despertar consciências, para criar futuros”, mesmo que cada contributo possa parecer pequeno à partida, disse Ricardo Oliveira, director do DIÁRIO. “Nunca sabemos até onde pode chegar uma ideia e uma semente quando encontra espaço fértil para crescer, para afirmar-se”. E pediu aos correspondentes das escolas, não que sejam perfeitos, mas que nunca deixem de ser curiosos, que não aceitem tudo sem questionar, que não confundam popularidade com valor, e que não desistam de pensar pela sua cabeça. “O mundo precisa de pessoas formadas, mas sobretudo de pessoas íntegras”, finalizou.

Também Vítor Rodrigues destacou a importância de promover a literacia mediática. O directo do centro comercial Plaza acredita que dar espaço ao Ponto e Vírgula é contribuir ao nível da responsabilidade social. “Num mundo cheio de ruído, dar ferramentas para que vocês criem conteúdos informados e que, com sentido crítico, é um serviço público”, declarou. “É com muito prazer que vemos os estudantes partilharem boas e grandes ideias através de todas as plataformas que têm usado, seja do vídeo à reportagem, do podcast à ilustração. E porque o mérito, o esforço e o talento merecem ser recompensados com acções fortes, nós renovamos orgulhosamente o papel de impulsionador deste projecto”.

Muitos não vão ganhar prémios, mas todos ganham experiência, que para o gestor é fundamental, sobretudo ao nível das competências de comunicação. “Vocês podem ser muito bons alunos, podem ser muito bons em muita coisa, mas se não conseguirem comunicar, se não treinarem, muito dificilmente a ideia passa”. E incentivou os que ali estavam a continuar, mesmo quando falham, a dar o passo seguinte, e a seguir em frente.

O suplemento Ponto e Vírgula regressa ao DIÁRIO em Outubro, e depois nos meses seguintes, até Maio.