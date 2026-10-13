'O Parlamento vai à Escola' da Lombada

A EB1/PE da Lombada, no concelho da Ponta do Sol, recebeu, esta terça-feira, 13 de Outubro, a equipa responsável pelo projeto 'O Parlamento vai à Escola', assinalando o início de uma nova ronda de visitas aos estabelecimentos de ensino da Região Autónoma da Madeira.

Os alunos dos 3.º e 4.º anos participaram numa sessão educativa e interativa que lhes permitiu descobrir, de forma acessível, o funcionamento das instituições democráticas e compreender melhor o papel da Assembleia Legislativa da Madeira.

Esta iniciativa está integrada nas comemorações dos 50 anos da Autonomia da Região Autónoma da Madeira.

Rosa Luísa Gaspar, directora da EB1/PE da Lombada, destaca o envolvimento e a participação dos alunos.

"Foi particularmente gratificante observar a curiosidade dos nossos alunos e a forma espontânea como participaram, colocando questões pertinentes e procurando compreender como funciona a democracia. Estas experiências permitem-lhes perceber que a Assembleia Legislativa é a casa da democracia regional, um espaço de diálogo, debate e construção de decisões que dizem respeito a todos nós", salientou.