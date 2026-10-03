ADN quer contas antes da duplicação da taxa turística no Funchal

Em comunciado emitido este domingo, o ADN Madeira considera que a duplicação da taxa turística do Funchal, de 2 para 4 euros por pessoa e por noite, deve ser acompanhada pela divulgação integral do estudo económico-financeiro que sustenta o novo valor. "Sobretudo num momento em que os indicadores oficiais mostram perda de ocupação e sinais de abrandamento em segmentos importantes do turismo regional", explicam.

A proposta foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal e segue agora para 30 dias de discussão pública, com intenção de entrada em vigor em Janeiro de 2027.

"Não está em causa dizer que o turismo da Madeira entrou em queda generalizada. Os números não permitem essa conclusão. Está em causa olhar para a fotografia toda e não apenas para a parte conveniente", refere o ADN.

O estudo proposto deve esclarecer "qual é hoje o custo municipal imputável a cada dormida turística; que serviços e infraestruturas justificam a duplicação; que impacto foi estimado sobre procura, estadia média e competitividade; como foram aplicadas as receitas já arrecadadas; que resultados concretos produziram essas receitas para residentes e visitantes; e se se mantém a remuneração de 2,5% paga às entidades que liquidam e cobram a taxa, prevista no regulamento atual".

O turismo, sublinha Miguel Pita, "é demasiado importante para a economia da Madeira para ser gerido por slogans, seja para dizer que está tudo bem, seja para anunciar uma crise que os dados não confirmam".