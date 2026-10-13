Comprar casa para arrendar no Funchal rende 4,9%, abaixo da média nacional

Comprar casa para arrendar no Funchal proporciona uma rentabilidade bruta de 4,9%, abaixo da média nacional de 6,8%, segundo os dados do Idealista relativos ao terceiro trimestre de 2026. Os números colocam a capital madeirense entre os mercados imobiliários portugueses com menor retorno bruto do investimento em habitação para arrendamento.

A nível nacional, a rentabilidade bruta da habitação fixou-se nos 6,8%, registando uma descida de 0,1 pontos percentuais face ao mesmo período de 2025, quando se situava nos 6,9%. Em comparação com o terceiro trimestre de 2024, a quebra foi de 0,4 pontos percentuais, uma vez que a rentabilidade era então de 7,2%. Apesar desta evolução, o retorno do investimento habitacional em Portugal permanece acima dos 5,7% registados em 2021.

Na análise por capitais de distrito e regiões autónomas, Braga apresenta a rentabilidade mais elevada do país, com 8,4%, seguida de Castelo Branco, com 7,7%, e Santarém, com 6,4%. Aveiro e Coimbra registam ambas uma rentabilidade de 6,1%, enquanto Viana do Castelo e Vila Real apresentam valores de 6%. Leiria alcança os 5,8% e Ponta Delgada, nos Açores, regista 5,7%.

Entre os mercados com menor rentabilidade encontram-se Bragança, com 3,9%, Faro, com 4,5%, Lisboa, com 4,8%, e Funchal, com 4,9%. A diferença entre Braga, o mercado mais rentável, e a capital madeirense é de 3,5 pontos percentuais, refletindo as disparidades existentes entre os diferentes mercados imobiliários nacionais.

A análise do Idealista abrange também outros segmentos do sector imobiliário. A nível nacional, os escritórios apresentam uma rentabilidade bruta de 7,9%, enquanto as lojas registam 7,8%. As garagens apresentam um retorno de 5,2%, um valor superior ao da rentabilidade habitacional observada no Funchal.

Para calcular estes indicadores, o Idealista divide o valor anual das rendas solicitadas pelos proprietários pelo preço de venda dos imóveis nos diferentes mercados, considerando os dados do terceiro trimestre de 2026. O resultado corresponde à rentabilidade bruta potencial do investimento através do arrendamento, antes de serem descontados impostos, despesas de manutenção, seguros, períodos sem inquilinos e outros encargos associados à propriedade.

A rentabilidade bruta constitui um dos indicadores utilizados pelos investidores para avaliar o potencial de um imóvel destinado ao arrendamento. No entanto, a análise da viabilidade de um investimento deve considerar também os custos de aquisição e financiamento, a procura de arrendamento e os encargos associados à manutenção e gestão do imóvel.