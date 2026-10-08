Mais de 5.100 idosos receberam apoio para comprar óculos

O programa '+Visão Seniores', criado pelo Governo Regional da Madeira em 2019, já permitiu a mais de 5.100 idosos beneficiar de um apoio financeiro para a aquisição de óculos graduados. A medida, destinada a reformados com pensões mais baixas, atribui uma comparticipação de 150 euros, descontada directamente no momento da compra.

Só no primeiro semestre deste ano, 441 pessoas recorreram ao programa, num investimento superior a 68 mil euros, segundo os dados mais recentes do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

Esta redução directa no custo é decisiva para muitos idosos, que de outra forma viam a compra de óculos ser sucessivamente adiada. O programa permite resolver uma necessidade básica no momento certo, sem burocracias e sem comprometer o orçamento mensal de quem vive com pensões mais baixas Rubina Silva, presidente do IASaúde

A maioria dos beneficiários são mulheres, que representam 80% do total de pessoas apoiadas nos primeiros seis meses de 2026. A idade média situa-se nos 74 anos.

Em termos geográficos, o Funchal concentra o maior número de beneficiários, com 161, seguindo-se Câmara de Lobos, com 61, e Machico, com 55. No extremo oposto encontram-se Porto Santo e Porto Moniz, os concelhos com menor adesão à medida.

Destinado a pessoas com 65 ou mais anos, aposentadas e com pensões que não ultrapassem os 805,70 euros, o programa permite renovar o apoio a cada três anos. Desde a sua implementação, cerca de 96 beneficiários já recorreram à comparticipação mais do que uma vez.

Para usufruir deste incentivo, os interessados devem dirigir-se a uma das 17 ópticas aderentes, apresentando uma prescrição médica de oftalmologia e uma declaração de beneficiário emitida pela Segurança Social. O desconto de 150 euros é aplicado de imediato, ficando o utente responsável apenas pelo pagamento da diferença, caso o valor dos óculos seja superior.