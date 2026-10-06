Estreia do segundo helicóptero no combate a incêndio na Ribeira Brava

O segundo helicóptero de reforço para o combate a incêndios rurais fez hoje a primeira intervenção operacional num fogo em mato junto a habitações, na Zona do Moreno, na Ribeira Brava.

O alerta foi recebido pelo Comando Regional de Operações de Socorro pelas 16h55, tendo sido mobilizados meios terrestres dos Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Câmara de Lobos e Sapadores do Funchal, num total de 21 operacionais apoiados por cinco veículos.

O helicóptero, acompanhado pela respectiva equipa helitransportada, foi accionado para o combate ao fogo numa zona de difícil acesso. Este meio ligeiro e mais versátil passou a ter prioridade máxima para missões de primeira intervenção em incêndios rurais.

O incêndio foi dominado pelas 17h45, cerca de 50 minutos após o alerta. A PSP foi também accionada para o local.