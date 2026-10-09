Incêndio na Ribeira Brava encontra-se dominado

O incêndio que deflagrou numa encosta da Rua da Apresentação, na Ribeira Brava, foi dominado pelas 14h19 desta tarde, sem provocar vítimas ou impacto na população.

O alerta foi recebido pelo Comando Regional de Operações de Socorro pelas 13h36, após a chamada de um popular.

Para o local foram mobilizados 27 operacionais e seis veículos dos Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, de Câmara de Lobos, dos Sapadores do Funchal e dos Bombeiros Madeirenses. Foi também accionado o meio aéreo, com a respectiva equipa helitransportada.

A PSP foi igualmente mobilizada para a ocorrência.