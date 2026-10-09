Incêndio florestal na Ribeira Brava mobiliza três corporações

Três corporações de bombeiros foram mobilizadas, ao início desta tarde, para um incêndio na zona da Apresentação, na Ribeira Brava.

No combate às chamas estão os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava, os Bombeiros Sapadores do Funchal, com um veículo e dois operacionais, e os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que mobilizaram também um veículo e cinco elementos.