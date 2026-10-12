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Bombeiros accionados para foco de incêndio no Caniço

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Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram accionados, esta tarde, para um pequeno foco de incêndio na Estrada do Serralhal, no Caniço.

A corporação mobilizou dois veículos e sete operacionais para a ocorrência. Contudo, à chegada ao local, as chamas já se encontravam extintas.

Os bombeiros procederam aos trabalhos de rescaldo.

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