Bombeiros accionados para foco de incêndio no Caniço
Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram accionados, esta tarde, para um pequeno foco de incêndio na Estrada do Serralhal, no Caniço.
A corporação mobilizou dois veículos e sete operacionais para a ocorrência. Contudo, à chegada ao local, as chamas já se encontravam extintas.
Os bombeiros procederam aos trabalhos de rescaldo.
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