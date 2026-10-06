Mancha de óleo ameaçou a segurança na Rua do Campo do Marítimo

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados, pelas 10 horas de hoje, para a existência de uma mancha oleosa no pavimento da Rua do Campo do Marítimo, no Funchal.

A gordura, que poderia colocar em causa a segurança rodoviária, levou à mobilização de dois operacionais, apoiados por uma viatura, que procederam à aplicação de farelo no local para absorver a substância e tornar o pavimento mais seguro.

Desconhece-se, até ao momento, a origem da mancha.