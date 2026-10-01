Homem atropelado por autocarro em São João

Um homem, de 30 anos, ficou ferido esta tarde na sequência de um atropelamento por um autocarro, na zona de São João, nas imediações da Galp, no Funchal.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados para o local, tendo mobilizado uma ambulância e três elementos para prestar assistência à vítima. À chegada dos meios de socorro, o homem encontrava-se consciente, mas apresentava suspeita de fractura craniana e ferimentos na zona do nariz.

Foi assistido no local e transportado para o hospital.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses também estiveram no local, onde procederam à limpeza do sangue que ficou na estrada na sequência do atropelamento.