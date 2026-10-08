'The Gift' encantam com 'Um piano, uma voz' no Funchal

Sónia Tavares e Nuno Gonçalves, em palco, acompanhados por um piano. Foi desta forma, intimista, que a dupla que integra os The Gift se apresentou, esta noite, no Centro de Congressos do Casino da Madeira.

O concerto foi o primeiro de dois, denominados ‘Um piano, uma Voz’, que se integram nas celebrações dos 150 anos do DIÁRIO de Notícias da Madeira. A sessão de amanhã, que também começa pelas 21 horas, na mesma sala de espectáculos, já tem lotação esgotada. Aliás, os ingressos esgotaram num ápice.

Os maiores sucessos da banda são assim revisitados com uma 'roupagem' mais simples, sem artifícios.