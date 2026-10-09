Homem com convulsões assistido na 'Fernão de Ornelas'
Um homem, na casa dos 60 anos, sentiu-se mal, há instantes, na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal.
A vítima foi inicialmente assistida por populares, tendo a Cruz Vermelha Portuguesa mobilizado uma ambulância para o local para prestar socorro.
O homem foi posteriormente transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo