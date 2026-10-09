 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Homem com convulsões assistido na 'Fernão de Ornelas'

None

Um homem, na casa dos 60 anos, sentiu-se mal, há instantes, na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal.

A vítima foi inicialmente assistida por populares, tendo a Cruz Vermelha Portuguesa mobilizado uma ambulância para o local para prestar socorro.

O homem foi posteriormente transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo