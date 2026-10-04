Incêndio em prédio em Rio Tinto deixa 20 pessoas desalojadas e fere bombeiro

O incêndio num prédio em Rio Tinto, no concelho de Gondomar, que foi hoje evacuado, deixou 20 pessoas desalojadas e causou ferimentos ligeiros num bombeiro, que foi transportado para o hospital, disse à Lusa o comandante dos bombeiros locais.

De acordo com o comandante dos bombeiros voluntários da Areosa - Rio Tinto, Marco Martins, cerca das 19:45 o incêndio estava já em fase de rescaldo, tendo causado 20 desalojados e ferimentos ligeiros num bombeiro.

Segundo o também ex-presidente da Câmara de Gondomar, dos 20 desalojados, 18 dizem respeito a residentes do prédio que ardeu, e dois foram retirados por precaução, por residirem em edifícios contíguos.

Marco Martins acrescentou que seis pessoas encontraram soluções de pernoita por meios próprios, e 14 foram encaminhados para os serviços municipais de Proteção Civil.

O bombeiro ferido foi transportado para o hospital Santo António, no Porto.

Há ainda a registar a morte de um gato.

Um prédio em Rio Tinto foi hoje evacuado na sequência de um incêndio num dos andares, disseram à Lusa fontes dos bombeiros e da Proteção Civil.

O alerta para a ocorrência foi dado às 16:58 e o prédio foi evacuado. No local estiveram 27 operacionais e 12 veículos no combate às chamas.

O prédio de três andares localiza-se no número 114 na rua da Cavada Nova, em Rio Tinto, no concelho de Gondomar (distrito do Porto).