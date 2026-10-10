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Treze bombeiros combatem incêndio em anexo habitacional no Galeão

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Foto Google Maps

Um incêndio deflagrou, esta tarde, num anexo habitacional de uma casa, na Vereda do Canavial, na zona do Galeão, no Funchal.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 14h56, tendo sido mobilizados para o local 13 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, apoiados por quatro viaturas. Os bombeiros encontravam-se no terreno a combater as chamas, procurando controlar o incêndio.

Para já, não há registo de feridos.

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