Conferência Episcopal Portuguesa apela a oração pelo Papa Leão XIV

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) desejou hoje ao Papa Leão XIV uma rápida e plena recuperação, após o anúncio de que iria ser ser submetido a uma cirurgia para remover um nódulo no pulmão, apelando à oração.

A CEP "expressa a sua proximidade espiritual para com o Santo Padre e pede a Deus que ilumine e acompanhe a equipa médica que vai realizar a intervenção cirúrgica e conceda ao Papa uma rápida e plena recuperação", lê-se na mensagem publicada hoje no seu 'site'.

"Convidamos as comunidades cristãs em Portugal a acompanharem o Santo Padre com a sua oração, em comunhão e confiança na graça de Deus, respondendo ao pedido feito pelo próprio Papa que, no final do Angelus deste domingo, se confiou às nossas orações", apelou.

O Papa Leão XIV anunciou hoje que iria ser operado ao pulmão, após a oração do Angelus.

Papa vai ser operado para retirar nódulo no pulmão Leão XIV anunciou que a cirurgia está marcada para os próximos dias

"Recentemente, durante alguns exames de controlo, os médicos detetaram-me um nódulo circunscrito no pulmão. Foi detetado numa fase muito inicial e bem localizado", disse aos fiéis.

"Os médicos consideram oportuno intervir e, por isso, seguindo os seus conselhos, decidi submeter-me a uma cirurgia para o remover", disse o Papa norte-americano, de 71 anos, citado pelas agências AFP e EFE.

Leão acrescentou que a intervenção está "já marcada para os próximos dias", embora sem especificar a data.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse posteriormente que o líder da Igreja Católica deverá ser operado nos primeiros dias da semana que começa na segunda-feira, 12 de outubro.

"Em resposta às perguntas dos jornalistas, posso precisar que a intervenção está prevista para os primeiros dias da próxima semana", referiu Bruni.

"O tempo previsto de internamento pós-operatório é de aproximadamente uma semana", acrescentou, numa breve comunicação.

Não foi prestado qualquer esclarecimento quanto à possibilidade de a operação poder alterar a agenda internacional do Papa, que deverá deslocar-se de 06 a 17 de novembro ao Uruguai, à Argentina e ao Peru.

Trata-se do primeiro alerta de saúde para Leão XIV após 16 meses de um ritmo intenso.