Prisão preventiva para suspeito de tráfico de droga na ilha de São Miguel
Um homem de 49 anos foi detido no concelho da Lagoa, na ilha de São Miguel, nos Açores, por suspeitas de tráfico de droga, indicou hoje a Polícia de Segurança Pública (PSP), que apreendeu 318 doses de droga sintética.
Em comunicado, o Comando Regional dos Açores da PSP adianta que o suspeito foi detido na freguesia do Rosário, pela presumível prática do crime de tráfico de estupefacientes.
A Brigada de Investigação Criminal "deu cumprimento a mandados de busca, o que possibilitou a detenção do suspeito indicado e a subsequente apreensão de um total de 318 doses de droga sintética, sete doses de heroína, 265 euros em numerário e um telemóvel", revela ainda a PSP.
Na nota, a PSP acrescenta que, após ser sujeito a interrogatório judicial, foi aplicada ao arguido a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.