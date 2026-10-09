Suspeitos de tráfico de droga ficam em preventiva

Os dois homens e a mulher detidos por suspeitas de tráfico de droga no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo vão aguardar julgamento em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela.

A medida de coacção, a mais gravosa prevista na lei, foi aplicada na sequência do primeiro interrogatório judicial dos três suspeitos, que deram entrada esta tarde no Tribunal Judicial da Comarca da Madeira.

Três suspeitos de tráfico de droga deram entrada no tribunal Os dois homens e uma mulher, que foram detidos em flagrante delito no Aeroporto Internacional da Madeira, por suspeitas de tráfico de droga, deram entrada, há instantes, no Tribunal Judicial da Comarca da Madeira.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 38 e os 53 anos, são residentes na Madeira e foram apanhados em flagrante delito no âmbito de uma acção de prevenção contra o tráfico de estupefacientes na Região Autónoma da Madeira.

Tal como noticiado pelo DIÁRIO, os três suspeitos foram encontrados na posse de heroína e cocaína, que estavam dissimuladas na bagagem. A operação foi conduzida pela Polícia Judiciária, que procedeu à detenção dos dois homens e da mulher e à apreensão dos produtos estupefacientes.

Três detidos no Aeroporto da Madeira com heroína e cocaína PJ apreendeu cerca de 11,7 quilos de heroína e 1,17 quilos de cocaína, correspondentes a quase 123 mil doses

No total, foram apreendidos cerca de 11,7 quilos de heroína e 1,174 quilos de cocaína. De acordo com os dados divulgados, a quantidade de heroína apreendida corresponderia a aproximadamente 117 mil doses individuais, enquanto a cocaína permitiria obter cerca de 5.870 doses.