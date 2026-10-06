Antigo chefe da secreta alemã detido por suspeita de espionagem e traição

O antigo chefe dos serviços de informações externas da Alemanha (BND, na sigla original) August Hanning foi detido por suspeita de espionagem e traição, anunciou hoje a procuradoria-geral federal alemã.

"Hanning é fortemente suspeito de espionagem constitutiva de traição, (...) recolha de informações sujeitas a segredo de Estado (...), tentativa de alta traição (...), bem como de atividades de agente por conta de um serviço de informações" estrangeiro, precisou.

O suspeito dirigiu o BND entre 1998 e 2005, e foi secretário de Estado no Ministério do Interior de 2005 a 2009. Os factos de que é suspeito ocorreram após a passagem pelo comando do serviço de espionagem, disse a procuradoria. Um dos seus antigos colaboradores, Manfred D., que continuou a trabalhar no BND, também foi detido.

Um juiz deverá decidir hoje sobre a eventual aplicação da medida de coação de prisão preventiva. "Os dois suspeitos terão acordado, plausivelmente na primavera de 2010, que Manfred D. forneceria regularmente a Hanning, mediante remuneração, informações valiosas provenientes do BND", disse a procuradoria. "Hanning deveria poder explorar essas informações para fins lucrativos no âmbito da atividade de consultor privado, que tinha entretanto iniciado", acrescentou.

Segundo a mesma fonte, cerca de 2.000 documentos terão sido transmitidos pelo menos até junho de 2022. Hanning terá utilizado, nomeadamente, conteúdos classificados para redigir uma análise para um "oficial de um serviço de informações estrangeiro". Também terá estado "em contacto próximo com um representante de um outro serviço de informações estrangeiro", disse ainda a procuradoria, sem especificar.

A investigação por espionagem e traição ao ex-chefe do BND foi iniciada após buscas no âmbito de outro processo.

Hanning era suspeito de ter ajudado a herdeira de uma conhecida cadeia alemã de restaurantes, Christina Block, a organizar o rapto de dois dos filhos para os retirar ao ex-marido.