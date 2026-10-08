Dependências já não se resumem às drogas

As dependências já não se limitam ao consumo de substâncias ilícitas, abrangendo também o álcool, novas substâncias psicoactivas, o jogo, as apostas online e o uso da tecnologia. O alerta foi deixado pelo Irmão João Paulo, responsável pela Casa de Saúde São João de Deus, na abertura da VI Convenção de Comportamentos Aditivos e Dependências da Madeira e da II Convenção da Macaronésia, que decorre no Trapiche.

Na intervenção, o responsável destacou a importância da Estratégia Regional para a Prevenção e Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências 2026-2030 e defendeu o reforço da cooperação entre Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde.

O Irmão João Paulo apontou ainda os desafios colocados pela insularidade, nomeadamente a dispersão geográfica e o estigma em comunidades pequenas, mas considerou que a proximidade entre as instituições pode contribuir para fortalecer as redes de apoio.

Defendeu, por isso, uma intervenção articulada entre as áreas da saúde, protecção social, habitação, emprego e justiça, de forma a garantir uma reinserção sustentável.

Na sessão de abertura da convenção, reafirmou também a missão da Casa de Saúde São João de Deus, assente na "hospitalidade" e no acompanhamento de cada pessoa para além da sua dependência, com o objectivo de promover a recuperação da autonomia e da dignidade.