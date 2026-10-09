Três suspeitos de tráfico de droga deram entrada no tribunal

Os dois homens e uma mulher, que foram detidos em flagrante delito no Aeroporto Internacional da Madeira, por suspeitas de tráfico de droga, deram entrada, há instantes, no Tribunal Judicial da Comarca da Madeira.

Os suspeitos, com idades compreendidas entre os 38 e os 53 anos, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das respectivas medidas de coacção.

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Tal como noticiado ontem pelo DIÁRIO, os três suspeitos foram encontrados na posse de heroína e cocaína, que estavam dissimuladas na bagagem, no âmbito de uma acção de prevenção contra o tráfico de estupefacientes na Região Autónoma da Madeira.

A Polícia Judiciária apreendeu cerca de 11,700 quilos de heroína e 1,174 quilos de cocaína. A quantidade de heroína corresponderia a cerca de 117 mil doses individuais, enquanto a cocaína permitiria obter aproximadamente 5.870 doses.

Os detidos são residentes na Madeira.