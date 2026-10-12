JP Madeira destaca trabalho do Centro da Mãe na preservação dos vínculos familiares

A Juventude do CDS prosseguiu o ciclo de reuniões “Construir Futuro — Casa, Família e Natalidade” com uma visita ao Centro da Mãe, onde conheceu as diferentes respostas desenvolvidas pela instituição no acompanhamento de grávidas, mães e crianças em situação de vulnerabilidade.

Um dos principais destaques da visita foi a residência de acolhimento, com capacidade para dez mães e respectivos filhos, que permite assegurar alojamento temporário e acompanhamento especializado, privilegiando a preservação dos vínculos afectivos e familiares e a criação de condições para uma futura autonomização.

Para Leandro Silva, presidente da JP Madeira, “o trabalho do Centro da Mãe demonstra que apoiar uma família vai muito além de garantir alimentação ou um teto. É criar condições para que mães e filhos possam permanecer juntos, desenvolver competências e construir um futuro com maior estabilidade e autonomia”.

A instituição desenvolve igualmente um importante trabalho de promoção da parentalidade, através de ações de formação e acompanhamento dirigidas a mães e pais, abrangendo matérias como a alimentação infantil, preparação de refeições, cuidados às crianças e fortalecimento das relações familiares.

Durante a visita, a JP Madeira conheceu também a Loja Social, que disponibiliza vestuário, brinquedos e outros bens essenciais às famílias acompanhadas. O espaço promove a reutilização e partilha de bens, num circuito solidário em que as próprias famílias regressam, frequentemente, para entregar artigos de que já não necessitam.

Outro dos aspectos valorizados foi o trabalho desenvolvido pelas equipas técnicas e operacionais, bem como a importância das parcerias com empresas e particulares, cujos donativos complementam o financiamento público e permitem reforçar a capacidade de resposta da instituição.

“É fundamental reconhecer o trabalho destas instituições e dos seus profissionais, que diariamente acompanham famílias em situações particularmente difíceis. O apoio público é indispensável, mas a solidariedade das empresas e da sociedade civil também tem um papel determinante”, sublinha Leandro Silva.

O dirigente considera ainda que “uma verdadeira política de família não pode preocupar-se apenas com o nascimento das crianças, mas também com as condições em que crescem, com o apoio aos pais e com a capacidade das famílias para construírem uma vida autónoma”.