AICTPS lança o I Roteiro de Caça e Pesca do Porto Santo

A Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo (AICTPS) vai organizar, entre 27 de Outubro e 1 de Novembro, a primeira edição do Roteiro de Caça e Pesca do Porto Santo.

Com esta iniciativa, a associação pretende voltar a promover a gastronomia local, desta vez com destaque para os produtos e sabores ligados à caça e à pesca, duas atividades historicamente associadas às gentes da ilha dourada.

O roteiro vai envolver vários empresários locais ligados ao sector da restauração, que se associam à iniciativa com o objectivo de divulgar, junto dos residentes e dos turistas, a oferta gastronómica do Porto Santo e valorizar os produtos e as tradições da ilha.

Também o sector vitivinícola terá um papel de destaque nesta primeira edição, contribuindo para a valorização dos sabores locais e para a promoção da gastronomia porto-santense.