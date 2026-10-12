Porto Santo promove primeiro Roteiro de Caça e Pesca

A Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo (AICTPS) vai organizar, entre 27 de Outubro e 1 de Novembro, a primeira edição do Roteiro de Caça e Pesca do Porto Santo.

A iniciativa pretende promover a gastronomia local, desta vez com destaque para os produtos associados à caça e à pesca, duas actividades com fortes tradições na ilha.

O evento contará com a participação de vários empresários do sector da restauração, que terão a oportunidade de dar a conhecer aos residentes e turistas algumas das especialidades gastronómicas do Porto Santo. O sector dos vinhos também estará representado, complementando a oferta desta primeira edição do roteiro.