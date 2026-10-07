Bombeiros socorrem idosa que caiu em navio

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estão neste momento no socorro a uma idosa que sofreu uma queda grave num dos navios de cruzeiro atracados no Porto do Funchal.

Segundo pudemos apurar, a mulher, turista, tem cerca de 90 anos e terá sofrido fractura de um membro inferior ao cair a bordo do navio 'Iona'.

O socorro foi pedido pouco depois das 8h00 e o transporte está a ser feito com uma ambulância.