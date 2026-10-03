Várias pessoas feridas na Rússia em ataque de drones ucranianos

Várias pessoas ficaram feridas durante a noite na região russa de Kaluga, a 180 quilómetros de Moscovo, devido a um ataque ucraniano com drones, informaram hoje as autoridades locais, sem precisar o número de vítimas.

"Durante a noite, as forças de defesa antiaérea destruíram 14 veículos aéreos não tripulados sobre os territórios dos distritos municipais de Zhukovski, Iznoskovski, Maloyaroslavetski e Medinski, assim como sobre a cidade de Kaluga", escreveu no Telegram o governador local, Vladislav Shapsha.

O mesmo responsável acrescentou que, em consequência do ataque, vários edifícios de apartamentos e vivendas particulares em Kaluga "sofreram danos".

Segundo Shapsha, os dados preliminares apontam para um número ainda indeterminado de feridos, sem que nenhum tenha precisado de ser hospitalizado.

O Ministério da Defesa da Rússia informou, por seu lado, que foram derrubados 218 drones inimigos durante a noite.

Os aparelhos foram destruídos sobre 13 regiões russas, a anexada península da Crimeia, bem como nos mares Negro e de Azov.

A Rússia lançou nas últimas horas um bombardeamento contra a Ponte Norte de Kiev, que paralisou temporariamente o trânsito, sem causar vítimas, no terceiro dia consecutivo de ataques contra os viadutos que cruzam o rio Dniepre, na passagem pela capital ucraniana.

As defesas antiaéreas ucranianas derrubaram 131 drones russos esta noite.

O país invasor usou 157 aparelhos destes, que as forças da Rússia dirigiram contra vários alvos.

A Força Aérea da Ucrânia anunciou na conta de Telegram que 131 drones russos foram "derrubados ou suprimidos", apesar de se terem registado impactos em 12 pontos do território ucraniano, com danos em cinco lugares onde caíram fragmentos dos aparelhos de ataque russos.