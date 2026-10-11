Cafôfo defende independência da imprensa nos 150 anos do DIÁRIO

Paulo Cafôfo, líder parlamentar do PS-Madeira, destacou o papel do DIÁRIO na história da Região e na preservação da memória colectiva, numa mensagem de felicitação partilhada nas redes sociais por ocasião dos 150 anos do jornal.

“Há 150 anos que o DIÁRIO conta a nossa história. E há 150 anos que também faz parte dela”, escreve o deputado, evocando as alegrias, as tragédias e as histórias de superação registadas nas páginas do matutino ao longo de século e meio.

Na mensagem, Paulo Cafôfo considera que o jornal contribui para preservar a memória colectiva dos madeirenses, através do registo de vidas concretas e das transformações da sociedade regional.

Entre os desafios para o futuro, aponta a adaptação à inteligência artificial, às redes sociais e às novas formas de comunicar, defendendo que a evolução tecnológica deve ser acompanhada pela manutenção do rigor, da credibilidade e da responsabilidade na informação.

O líder parlamentar socialista alerta também para a necessidade de resistir às tentativas de controlar a informação e condicionar a imprensa, considerando a independência jornalística essencial ao funcionamento da democracia.

Que o DIÁRIO tenha sempre a independência e a coragem para escrutinar, informar com verdade e ser a voz de quem não consegue falar alto. Porque a liberdade de imprensa diz respeito às liberdades de todos nós Paulo Cafôfo

A mensagem termina com os parabéns à equipa do DIÁRIO, na pessoa do director, Ricardo Miguel Oliveira, e com o desejo de que o jornal continue a acompanhar a história da Madeira, preservando a liberdade de que a Região e a democracia precisam.