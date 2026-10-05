Comandante supremo da NATO vai apresentar "teoria da vitória" sobre Rússia

O comandante supremo aliado da NATO na Europa, o general norte-americano Alexus Grynkewich, apresenta na próxima semana a sua "teoria da vitória" sobre a melhor forma de derrotar a Rússia em caso de ataque, foi hoje anunciado.

"O conceito de vitória do comandante supremo aliado na Europa é simples: manter a vantagem da NATO, o que é consistente com os planos de dissuasão e defesa da Aliança e os complementa", afirmou o porta-voz do general norte-americano, o coronel Martin O'Donnell.

"Dado o ambiente de segurança global volátil e complexo, devemos agora criar as condições para dissuadir qualquer agressão e, se necessário, prevalecer em caso de ataque", acrescentou O'Donnell.

Segundo o porta-voz, o responsável máximo pelo planeamento e pela execução de todas as operações militares da NATO irá detalhar as suas ideias numa conferência de segurança a realizar em Varsóvia na próxima segunda-feira.

Esta iniciativa do responsável militar de mais alta patente da organização surge numa altura em que a NATO procura enviar uma mensagem a Moscovo para que ponha fim ao que as autoridades ocidentais descrevem como uma "campanha híbrida" contra os apoiantes da Ucrânia.

Tradicionalmente, a NATO mantém em segredo os seus elaborados planos de defesa para neutralizar qualquer ataque da Rússia.

Os receios têm aumentado nos últimos meses, à medida que a presidência russa (Kremlin) parece intensificar as suas ações com vários incidentes de grande impacto, incluindo a descoberta de um drone carregado de explosivos num aeroporto alemão.

O chefe do serviço de informações externas da Alemanha, Martin Jager, acusou hoje a Rússia de intensificar a sua "guerra secreta" contra a Alemanha, aumentando o risco de conflito armado.

Jager afirmou que o confronto com Moscovo assumiu uma "nova e mais perigosa dimensão" através de campanhas híbridas de espionagem, cibercrimes e sabotagem.