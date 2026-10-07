OMS pede mais dados à Rússia sobre morte em centro que estuda peste

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou hoje não dispor ainda de informação suficiente para avaliar a morte por pneumonia de uma funcionária de um instituto russo, eventualmente vítima de peste.

A morte tinha sido inicialmente associada em algumas versões a uma alegada fuga do agente patogénico no centro de investigação russo.

"A OMS solicitou informações adicionais sobre os testes laboratoriais realizados à pessoa falecida e aos contactos, mais detalhes sobre o que motivou a adoção das medidas de saúde pública e sobre o estado de saúde dos contactos", afirmou o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Neste momento, a organização não dispõe de uma imagem completa do que aconteceu e não pode realizar uma avaliação exaustiva do risco", acrescentou o responsável pela agência das Nações Unidas.